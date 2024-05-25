Янакаев Ибрагим Хасянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янакаев Ибрагим Хасянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янакаева Фатиха Незаметдиновна

Место жительства
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1958

Сын: Янакаев Рэстам Ибрагимович

Мать ребёнка: Янакаева Фатиха Незаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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