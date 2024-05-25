Янакаев Ибрагим Хасянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1958
Сын: Янакаев Рэстам Ибрагимович
Мать ребёнка: Янакаева Фатиха Незаметдиновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980