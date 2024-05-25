Акбулатов Ибрагим Незаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбулатов Ибрагим Незаметдинович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Мать: Акбулатова (Каргина) Фатыма Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акбулатов Ибрагимович

Мать ребёнка: Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акбулатов Ибрагимович

Мать ребёнка: Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акбулатова) Ибрагимовна

Мать ребёнка: Халида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халида

Место жительства
Неизвестно
Запрудня, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Запрудня, Талдомский, Московская область

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