Акбулатов Ибрагим Незаметдинович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Халида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Халида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акбулатова) Ибрагимовна
Мать ребёнка: Халида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно