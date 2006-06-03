Мухамедиева (Акбулатова) Садия Незаметдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1927
Дата смерти03.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедиев Лихват Сулейманович
Рождение ребёнка
24.06.1960
Сын: Мухамедиев Наиль Лихватович
Отец ребёнка: Мухамедиев Лихват Сулейманович
Смерть
03.06.2006