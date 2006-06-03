Мухамедиева (Акбулатова) Садия Незаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедиева (Акбулатова) Садия Незаметдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1927

Дата смерти

03.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927

Отец: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Мать: Акбулатова Фатыма Рахматулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедиев Лихват Сулейманович

Рождение ребёнка
31.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедиев Лихват Сулейманович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.06.1960

Сын: Мухамедиев Наиль Лихватович

Отец ребёнка: Мухамедиев Лихват Сулейманович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.06.2006

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