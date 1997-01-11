Мухамедиев Лихват Сулейманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедиев Лихват Сулейманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1927

Дата смерти

11.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамедиева Садия Незаметдиновна

Рождение ребёнка
31.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедиева Садия Незаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.06.1960

Сын: Мухамедиев Наиль Лихватович

Мать ребёнка: Мухамедиева Садия Незаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.1997

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