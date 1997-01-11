Мухамедиев Лихват Сулейманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1927
Дата смерти11.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамедиева Садия Незаметдиновна
Рождение ребёнка
24.06.1960
Сын: Мухамедиев Наиль Лихватович
Мать ребёнка: Мухамедиева Садия Незаметдиновна
Смерть
11.01.1997