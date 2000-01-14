Мухамедиев Наиль Лихватович
Место рождения
Дата рождения24.06.1960
Дата смерти14.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2000