Мухамедиев Наиль Лихватович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедиев Наиль Лихватович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.06.1960

Дата смерти

14.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1960

Отец: Мухамедиев Лихват Сулейманович

Мать: Мухамедиева Садия Незаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.01.2000
Москва, город федерального значения Москва

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