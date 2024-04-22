Салтыков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1830
Дата смерти03.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1830
Бракосочетание
1867
Жена: Салтыкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.04.1868
Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.05.1870
Дочь: Салтыкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Львова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
26.02.1875
Дочь: Ливен Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Смерть
03.08.1901