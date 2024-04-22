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Салтыков Николай Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.06.1830

Дата смерти

03.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1830

Отец: Салтыков Иван Дмитриевич

Мать: Салтыкова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1867

Жена: Салтыкова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1868

Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.05.1870

Дочь: Салтыкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Сын: Салтыков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Львова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: Ливен Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.08.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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