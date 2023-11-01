Львова (Салтыкова) Анна Николаевна
женский, родилась 1872
умерла 11.05.1862
ОтецСалтыков Николай Иванович22.06.1830 г.р.
МатьСалтыкова (Долгорукова) Анна СергеевнаОколо 1848 г.р.
Супруги
Львов Александр Николаевич13.03.1863 г.р.
Дети
Львов Николай Александрович1897 г.р.
Львов Александр Александрович28.03.1901 г.р.Показать еще 1
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Смерть
11.05.1862
Рождение
1872
Бракосочетание
07.04.1896
Рождение ребёнка
1897
Сын: Львов Николай Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1901
Сын: Львов Александр Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Андроникова (Львова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Николаевич