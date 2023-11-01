Львова (Салтыкова) Анна Николаевна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Львова (Салтыкова) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1872

умерла 11.05.1862

Отец
Салтыков Николай Иванович22.06.1830 г.р.
Мать
Салтыкова (Долгорукова) Анна СергеевнаОколо 1848 г.р.
Супруги
Львов Александр Николаевич13.03.1863 г.р.
Дети
Львов Николай Александрович1897 г.р.
Львов Александр Александрович28.03.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.05.1862

Рождение
1872

Отец: Салтыков Николай Иванович

Мать: Салтыкова (Долгорукова) Анна Сергеевна

Бракосочетание
07.04.1896

Муж: Львов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Львов Николай Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Львов Александр Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Андроникова (Львова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Николаевич

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