Львов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1863
Дата смерти07.11.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1896
Жена: Львова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Львов Николай Александрович
Мать ребёнка: Львова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1901
Сын: Львов Александр Александрович
Мать ребёнка: Львова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Андроникова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Львова Анна Николаевна
Смерть
07.11.1914