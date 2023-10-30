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Львов Александр Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.03.1863

Дата смерти

07.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.04.1896

Жена: Львова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Львов Николай Александрович

Мать ребёнка: Львова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Львов Александр Александрович

Мать ребёнка: Львова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Андроникова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Львова Анна Николаевна

Смерть
07.11.1914
Москва, город федерального значения Москва
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