Салтыкова (Долгорукова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиМежду 1917 и 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
21.04.1868
Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.05.1870
Дочь: Салтыкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Львова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1875
Дочь: Ливен Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович
Смерть
Между 1917 и 1920