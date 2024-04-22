Салтыкова (Долгорукова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Долгорукова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Между 1917 и 1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1867

Муж: Салтыков Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1868

Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.05.1870

Дочь: Салтыкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Сын: Салтыков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Львова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: Ливен Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Салтыков Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Между 1917 и 1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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