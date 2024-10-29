Долгоруков Сергей Алексеевич 02.11.1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгоруков Сергей Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.11.1809

умер 16.09.1891, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна19.12.1816 г.р.
Дети
Альбединская (Долгорукова) Александра Сергеевна18.11.1834 г.р.
Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1833

Жена: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.253. с. 34. МК Казанского собора.

Рождение ребёнка
18.11.1834

Дочь: Альбединская (Долгорукова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп. 124. д. 645. с. 517. Метрические книги Придворного собора в Зимнем дворце.

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.05.1840

Сын: Долгоруков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.11.1841

Сын: Долгоруков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Вишенки, Чернігівська область

Рождение ребёнка
21.11.1844

Дочь: Долгорукова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.03.1846

Сын: Долгоруков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.12.1846

Дочь: Бенкендорф (Долгорукова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Салтыкова (Долгорукова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
31.08.1850

Сын: Долгоруков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
21.09.1859

Дочь: Долгорукова Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Смерть
16.09.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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