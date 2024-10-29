Долгоруков Сергей Алексеевич
мужской, родился 02.11.1809
умер 16.09.1891, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Альбединская (Долгорукова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Дочь: Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Сын: Долгоруков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Сын: Долгоруков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Дочь: Долгорукова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Сын: Долгоруков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Дочь: Бенкендорф (Долгорукова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Дочь: Салтыкова (Долгорукова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Сын: Долгоруков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна
Дочь: Долгорукова Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна