Долгоруков Алексей Сергеевич 16.03.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Долгоруков Алексей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.03.1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 12.06.1915, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Долгоруков Сергей Алексеевич02.11.1809 г.р.
Мать
Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна19.12.1816 г.р.
Супруги
Вильсон Францес Флитвуд1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1846

Отец: Долгоруков Сергей Алексеевич

Мать: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
29.06.1898

Жена: Вильсон Францес Флитвуд

ЦГИА СПб. ф.19. оп.126. д.1555. с. 163. Метрические книги православных церквей за границей.

Смерть
12.06.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.