Долгоруков Алексей Сергеевич
мужской, родился 16.03.1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 12.06.1915, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецДолгоруков Сергей Алексеевич02.11.1809 г.р.
МатьДолгорукова (Апраксина) Мария Александровна19.12.1816 г.р.
Супруги
Вильсон Францес Флитвуд1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.06.1898
Жена: Вильсон Францес Флитвуд
Смерть
12.06.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург