Долгорукова Варвара Сергеевна 21.11.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгорукова Варвара Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.11.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 21.05.1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Долгоруков Сергей Алексеевич02.11.1809 г.р.
Мать
Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна19.12.1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1844

Отец: Долгоруков Сергей Алексеевич

Мать: Долгорукова (Апраксина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
21.05.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.940. Метрические книги Придворного собора Зимнего дворца.

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