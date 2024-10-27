Долгорукова Варвара Сергеевна
женский, родилась 21.11.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 21.05.1865, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецДолгоруков Сергей Алексеевич02.11.1809 г.р.
МатьДолгорукова (Апраксина) Мария Александровна19.12.1816 г.р.
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Место
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Рождение
21.11.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.05.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург