Оболенская (Салтыкова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Салтыкова) Елизавета Николаевна

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

21.04.1868

Дата смерти

13.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1868

Отец: Салтыков Николай Иванович

Мать: Салтыкова Анна Сергеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
16.07.1893

Муж: Оболенский Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Оболенский Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1896

Сын: Оболенский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.08.1898

Дочь: Оболенская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Лейхтенбергская Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.06.1957
г. Стокгольм, Королевство Швеция
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