Оболенская (Салтыкова) Елизавета Николаевна
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения21.04.1868
Дата смерти13.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1868
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
16.07.1893
Рождение ребёнка
30.09.1894
Сын: Оболенский Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.04.1896
Сын: Оболенский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.08.1898
Дочь: Оболенская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Лейхтенбергская Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Дмитриевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.06.1957
г. Стокгольм, Королевство Швеция