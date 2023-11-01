Салтыкова (Строганова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Строганова) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1802

Дата смерти

11.06.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1802

Отец: Строганов Павел Александрович

Мать: Строганова Софья Владимировна

Бракосочетание
1827

Муж: Салтыков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.06.1830

Сын: Салтыков Николай Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.06.1868
похороны: Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра
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