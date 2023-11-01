Салтыкова (Строганова) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1802
Дата смерти11.06.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1802
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
22.06.1830
Сын: Салтыков Николай Иванович
Отец ребёнка: Салтыков Иван Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.06.1868
похороны: Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра