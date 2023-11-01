Салтыков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

17.12.1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Жена: Салтыкова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1830

Сын: Салтыков Николай Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова Елизавета Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.12.1832
похороны: Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия
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