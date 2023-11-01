Салтыков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти17.12.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
22.06.1830
Сын: Салтыков Николай Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова Елизавета Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.12.1832
похороны: Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия