Салтыкова (Леонтьева) Анна Николаевна 06.01.1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыкова (Леонтьева) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.01.1776

умерла 19.07.1810

Супруги
Салтыков Дмитрий Николаевич24.06.1767 г.р.
Дети
Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна22.07.1795 г.р.
Салтыков Иван Дмитриевич1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1794

Муж: Салтыков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
22.07.1795

Дочь: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1797

Сын: Салтыков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Салтыков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Салтыков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1806

Сын: Салтыков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
19.07.1810

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