Салтыкова (Леонтьева) Анна Николаевна
женский, родилась 06.01.1776
умерла 19.07.1810
Супруги
Салтыков Дмитрий Николаевич24.06.1767 г.р.
Дети
Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна22.07.1795 г.р.
Салтыков Иван Дмитриевич1797 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1794
Рождение ребёнка
22.07.1795
Дочь: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Салтыков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1806
Сын: Салтыков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Салтыков Дмитрий Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.07.1810