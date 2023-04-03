(Касымова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1895
Дата смерти18.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1895
Отец: Касымов Яков
Мать: Ариша
Рождение ребёнка
28.11.1918
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Иванов Федор
1/1/1922
Рождение ребёнка
25.08.1920
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Федор
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
18.04.1983