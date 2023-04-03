(Касымова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1895

Дата смерти

18.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1895

Отец: Касымов Яков

Мать: Ариша

Рождение ребёнка
28.11.1918

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Иванов Федор

1/1/1922
Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
18.04.1983
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