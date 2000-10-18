(Иванова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1918
Дата смерти18.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1918
Отец: Иванов Федор
Мать: (Касымова) Елена
1/1/1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Германов Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
филолог, к.н.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1948
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1949
Сын: Иванов Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1951
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2000