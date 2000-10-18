(Иванова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1918

Дата смерти

18.10.2000

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1918

Отец: Иванов Федор

Мать: (Касымова) Елена

1/1/1922
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Германов Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
филолог, к.н.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1948

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1949

Сын: Иванов Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1951

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2000
Москва, город федерального значения Москва

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