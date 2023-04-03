Иванов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1893

Дата смерти

26.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1918

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Елена

1/1/1922
Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
26.10.1978