Иванов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1893
Дата смерти26.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1920
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
26.10.1978