Иванов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1920

Дата смерти

25.?.2015

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

1946 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920

Отец: Иванов Федор

Мать: (Касымова) Елена

Работа или профессия
Неизвестно
радио-инженер
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
07.11.1945

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1946

Дочь: (Иванова) Ирина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.?.2015
Похороны
Неизвестно

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