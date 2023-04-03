Иванов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1920
Дата смерти25.?.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920
Отец: Иванов Федор
Мать: (Касымова) Елена
Работа или профессия
Неизвестно
радио-инженер
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
07.11.1945
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1946
Дочь: (Иванова) Ирина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.?.2015
Похороны
Неизвестно