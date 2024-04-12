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Морозов Григорий Власов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Морозов Влас Иванов

Мать: Морозова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1809

Жена: Морозова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Морозов Козьма Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бабаева Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Морозов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Морозов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1857
Ржев, город Ржев, Тверская область
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