Морозов Григорий Власов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Морозов Влас Иванов
Бракосочетание
20.01.1809
Жена: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Морозов Козьма Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бабаева Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морозов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морозов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857