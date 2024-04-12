Морозова (Лопнева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Лопнева) Анна Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1829

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Лопнев Иван Стефанович

Мать: Лопнева Анна Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1809

Муж: Морозов Григорий Власов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Морозов Козьма Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бабаева Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Морозов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Морозов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1829
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