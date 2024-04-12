Морозова (Лопнева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Лопнев Иван Стефанович
Мать: Лопнева Анна Борисовна
Бракосочетание
20.01.1809
Рождение ребёнка
1816
Сын: Морозов Козьма Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бабаева Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морозов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морозов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Власов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1829