Бабаева (Морозова) Евфимия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Морозов Григорий Власов
Мать: Морозова Анна Ивановна
Бракосочетание
11.02.1848
Рождение ребёнка
05.12.1848
Дочь: Иулияния Васильева
Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
30.07.1850
Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
04.04.1854
Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
14.07.1856
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1862
Дочь: Комолова Матрена Васильева
Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1862
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно