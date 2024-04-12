Бабаева (Морозова) Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева (Морозова) Евфимия Григорьевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Морозов Григорий Власов

Мать: Морозова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1848

Муж: Бабаев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
05.12.1848

Дочь: Иулияния Васильева

Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1850

Сын: Бабаев Василий Васильев

Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1854

Сын: Бабаев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1856

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1862

Дочь: Комолова Матрена Васильева

Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1862

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Бабаев Василий Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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