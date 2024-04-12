Лопнева (Шустова) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Шустова) Анна Борисовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

07.04.1808

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шустов Борис Яковлев

Мать: Шустова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1782

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1787

Сын: Лопнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Морозова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1793

Сын: Лопнев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1794

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1796

Дочь: Ивановская Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Иван Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
07.04.1808
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: лихорадка
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