Лопнева (Шустова) Анна Борисовна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти07.04.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Шустов Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
17.07.1782
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
24.06.1787
Сын: Лопнев Иван Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Морозова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
28.06.1793
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
18.10.1794
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
06.11.1796
Дочь: Ивановская Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1808
Причина смерти: лихорадка