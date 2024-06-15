Шустова Василиса Васильева
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустов Борис Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Лопнева (Шустова) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Смерть
1770