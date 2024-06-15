Шустова Василиса Васильева 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустова Василиса Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Демид Борисович

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Борис Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лопнева (Шустова) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шустов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Смерть
1770
Ржев, город Ржев, Тверская область

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