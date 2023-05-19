Ивановская (Лопнева) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Лопнева) Матрена Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

06.11.1796

Дата смерти

27.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1796

Отец: Лопнев Иван Стефанович

Мать: Лопнева Анна Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1816

Муж: Ивановский Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1817

Дочь: Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1822

Сын: Ивановский Иван Васильев

Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1827

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1829

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ивановский Павел Васильев

Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
27.04.1860
Шихина, Тимофеевская волость, Ржевский уезд
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