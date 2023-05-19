Ивановская (Лопнева) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.11.1796
Дата смерти27.04.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1796
Отец: Лопнев Иван Стефанович
Мать: Лопнева Анна Борисовна
Бракосочетание
16.01.1816
Рождение ребёнка
17.09.1817
Дочь: Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1822
Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1827
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1829
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ивановский Павел Васильев
Отец ребёнка: Ивановский Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1860
Шихина, Тимофеевская волость, Ржевский уезд