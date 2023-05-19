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Ивановский Павел Васильев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ивановский Василий Иванович

Мать: Ивановская Матрена Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1851

Жена: Ивановская Авдотья Павловна

Бракосочетание
28.01.1852

Жена: Ивановская Мария Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1852

Сын: Ивановский Евграф Павлович

Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1853

Сын: Ивановский Иван Павлович

Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1856

Сын: Ивановский Василий Павлович

Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1862

Сын: Ивановский Федор Павлович

Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно