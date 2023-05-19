Ивановский Павел Васильев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
21.01.1851
Бракосочетание
28.01.1852
Рождение ребёнка
06.12.1852
Сын: Ивановский Евграф Павлович
Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1853
Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1856
Сын: Ивановский Василий Павлович
Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1862
Сын: Ивановский Федор Павлович
Мать ребёнка: Ивановская Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно