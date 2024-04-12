Ивановская (Еремеева) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1852
Рождение ребёнка
06.12.1852
Сын: Ивановский Евграф Павлович
Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1853
Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев
Рождение ребёнка
23.01.1856
Сын: Ивановский Василий Павлович
Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев
Рождение ребёнка
04.02.1862
Сын: Ивановский Федор Павлович
Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно