Ивановская (Еремеева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвановская (Еремеева) Мария Андреевна

Ивановская (Еремеева) Мария Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1852

Муж: Ивановский Павел Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1852

Сын: Ивановский Евграф Павлович

Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1853

Сын: Ивановский Иван Павлович

Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1856

Сын: Ивановский Василий Павлович

Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1862

Сын: Ивановский Федор Павлович

Отец ребёнка: Ивановский Павел Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close