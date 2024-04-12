Морозов Влас Иванов
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Морозов Семен Власов
Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Морозов Петр Власов
Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья Власова
Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812