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Морозов Влас Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Морозов Григорий Власов

Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Морозов Матвей Власов

Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Морозов Семен Власов

Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Морозов Петр Власов

Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья Власова

Мать ребёнка: Морозова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1812
Ржев, город Ржев, Тверская область
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