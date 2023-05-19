Морозова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Морозов Семен Власов
Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Морозов Петр Власов
Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья Власова
Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Влас Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно