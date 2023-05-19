Морозова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анна Григорьевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Морозов Григорий Власов

Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Морозов Матвей Власов

Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Морозов Семен Власов

Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Морозов Петр Власов

Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья Власова

Отец ребёнка: Морозов Влас Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Влас Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно