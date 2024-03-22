Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1813 ст.
Отец: Андрей Никитин
Мать: Агафья Николаева
Крещение
10.03.1813 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать крестьянская жена Мария Николаева.
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Малев Ефим Карпович
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1840 ст.
Дочь: Ирина Карповна
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Бракосочетание
До 1840
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1843 ст.
Дочь: Гаврюшина Ксения Карповна
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1845 ст.
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1847 ст.
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1849 ст.
Дочь: Акилина Карповна
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.
Сын: Малев Федот Карпович
Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Смерть
Неизвестно