Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.03.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1813 ст.

Отец: Андрей Никитин

Мать: Агафья Николаева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
10.03.1813 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать крестьянская жена Мария Николаева.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Малев Ефим Карпович

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.05.1840 ст.

Дочь: Ирина Карповна

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1840

Муж: Малев Карп Михайлович

Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.10.1841 ст.

Сын: Малев Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1843 ст.

Дочь: Гаврюшина Ксения Карповна

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1845 ст.

Дочь: Марфа Карповна

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1847 ст.

Сын: Малев Кирилл Карпович

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.06.1849 ст.

Дочь: Акилина Карповна

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.

Сын: Малев Федот Карпович

Отец ребёнка: Малев Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Смерть
Неизвестно
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