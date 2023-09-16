Андрей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Никита Иванов
Мать: Домна (Домникия) Петрова
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Жена: Агафья Николаева
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Яков Сергеев и Филипп Николаев.
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Отец Андрей Никитин.
Смерть
Неизвестно