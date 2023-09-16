Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Никита Иванов

Мать: Домна (Домникия) Петрова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Жена: Агафья Николаева

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Яков Сергеев и Филипп Николаев.
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Отец Андрей Никитин.
Смерть
Неизвестно
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