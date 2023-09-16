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Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

25.09.1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Андрей Никитин

Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Андрей Никитин

Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Яков Никитин

Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Федор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна (Домникия) Петрова

Смерть
25.09.1808 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От опухоли в горле.
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