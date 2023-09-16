Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти25.09.1808 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Андрей Никитин
Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Андрей Никитин
Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Яков Никитин
Мать ребёнка: Домна (Домникия) Петрова
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Федор Никитин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна (Домникия) Петрова
Смерть
25.09.1808 ст.
От опухоли в горле.