Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Иван Дементьев
Мать: Дарья Савинова
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 8 лет.
Бракосочетание
До 1775
Муж: Никита Иванов
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 24 года.
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно