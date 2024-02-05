Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1718 г.р.

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Иван Дементьев

Мать: Дарья Савинова

Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 8 лет.
Бракосочетание
До 1775

Муж: Никита Иванов

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 24 года.
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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