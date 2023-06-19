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Ксения Карповна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Малев Карп Михайлович

Мать: Евдокия Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание в исповедной ведомости 1862г.
Упоминание
30.12.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Николая Дмитриевича (племянника).
Бракосочетание
04.02.1865 ст.

Муж: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Антон Тимофеев, Пантелей Яковлев, Кирилл Карпов, Дмитрий Карпов.
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.

Дочь: Параскева Карповна

Отец ребёнка: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1866 ст.

Дочь: Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1878 ст.

Сын: Гаврюшин Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно