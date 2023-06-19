Ксения Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Малев Карп Михайлович
Мать: Евдокия Андреевна
Упоминание
1862
Упоминание в исповедной ведомости 1862г.
Упоминание
30.12.1864 ст.
Крестная мать Николая Дмитриевича (племянника).
Бракосочетание
04.02.1865 ст.
Свидетели: Антон Тимофеев, Пантелей Яковлев, Кирилл Карпов, Дмитрий Карпов.
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.
Дочь: Параскева Карповна
Отец ребёнка: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич
Рождение ребёнка
11.12.1866 ст.
Дочь: Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1878 ст.
Сын: Гаврюшин Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Гаврюшин Карп (Поликарп) Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно