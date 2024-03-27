(Малева) Ирина Карповна
Место рождения
Дата рождения07.05.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1840 ст.
Отец: Малев Карп Михайлович
Мать: Евдокия Андреевна
Крещение
08.05.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тимофей Филиппов Никуличев и Ладожского канала 2-го отделения Ледневской Караулки рядового солдата Федора Григорьева жена Мария Савинова.
Смерть
Неизвестно