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(Малева) Ирина Карповна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.05.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1840 ст.

Отец: Малев Карп Михайлович

Мать: Евдокия Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
08.05.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тимофей Филиппов Никуличев и Ладожского канала 2-го отделения Ледневской Караулки рядового солдата Федора Григорьева жена Мария Савинова.
Смерть
Неизвестно
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