Малев Кирилл Карпович
Место рождения
Дата рождения21.03.1847 ст.
Дата смерти15.06.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1847 ст.
Отец: Малев Карп Михайлович
Мать: Евдокия Андреевна
Крещение
27.03.1847 ст.
Крестные Фома Иванов Мальчишков и Анисима Селивестрова жена Агриппина Григорьева.
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Упоминание
30.12.1864 ст.
Крестный отец Николая Дмитриевича (племянника).
Смерть
15.06.1866 ст.
От утопу.
Похороны
15.06.1866 ст.