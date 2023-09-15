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Малев Кирилл Карпович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.03.1847 ст.

Дата смерти

15.06.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1847 ст.

Отец: Малев Карп Михайлович

Мать: Евдокия Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
27.03.1847 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Фома Иванов Мальчишков и Анисима Селивестрова жена Агриппина Григорьева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Упоминание
30.12.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Николая Дмитриевича (племянника).
Смерть
15.06.1866 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От утопу.
Похороны
15.06.1866 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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