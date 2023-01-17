Ланшаков Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1904
Дата смерти08.05.1990
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Ланшаков Александр Филиппович
Мать ребёнка: Ланшакова Парасковья Федоровна
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ланшакова Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Почекуево недалеко от шипицино
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Отраднова Зоя Филипповна
Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
16.01.1937
Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1938
Дочь: Отраднова Раиса Филипповна
Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна
почекуево недалеко от шипицино
Рождение ребёнка
30.11.1947
Сын: Ланшаков Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.12.1954
Сын: Ланшаков Геннадий Филиппович
Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1990
Гущино, Большереченский муниципальный район, Омская область