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Ланшаков Филипп Иванович

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Место рождения

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.11.1904

Дата смерти

08.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904

Отец: Ланшаков Иван Макарович

Мать: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Ланшаков Александр Филиппович

Мать ребёнка: Ланшакова Парасковья Федоровна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ланшакова Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Почекуево недалеко от шипицино
Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Отраднова Зоя Филипповна

Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
16.01.1937

Сын: Ланшаков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.10.1938

Дочь: Отраднова Раиса Филипповна

Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево недалеко от шипицино
Рождение ребёнка
30.11.1947

Сын: Ланшаков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.12.1954

Сын: Ланшаков Геннадий Филиппович

Мать ребёнка: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланшакова Парасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Смерть
08.05.1990
Гущино, Большереченский муниципальный район, Омская область
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