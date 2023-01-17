Ланшаков Иван Макарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ланшаков Макар Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1904
Мать ребёнка: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)
Умер в молодости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно