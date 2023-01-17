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Ланшаков Иван Макарович

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Место рождения

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланшаков Макар Филиппович

Мать: не указана

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.11.1904

Сын: Ланшаков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланшаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)

Умер в молодости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланшаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланшакова Анна Захаровна(ЗАхарьевна)

Смерть
Неизвестно
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