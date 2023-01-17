Ланшакова (Пономарева) Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Ланшаков Александр Филиппович
Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович
Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно