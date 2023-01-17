Ланшакова (Пономарева) Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаншакова (Пономарева) Парасковья Федоровна

Ланшакова (Пономарева) Парасковья Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Ланшаков Александр Филиппович

Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланшаков Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close