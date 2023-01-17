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Ланшаков Александр Филиппович

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Место рождения

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

11.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Ланшаков Филипп Иванович

Мать: Ланшакова Парасковья Федоровна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Ланшакова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ланшакова Мария Андреевна

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланшаков Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ланшакова Мария Андреевна

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланшакова Мария Андреевна

Смерть
11.01.1972
Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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