Ланшаков Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти11.01.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
13.04.?
Дочь: Ланшакова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ланшакова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланшаков Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ланшакова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1972