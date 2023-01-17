Отраднова (Ланшакова) Зоя Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отраднова (Ланшакова) Зоя Филипповна

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Место рождения

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.11.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935

Отец: Ланшаков Филипп Иванович

Мать: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отраднова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Отраднов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отраднова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Отраднов Иван Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отраднов Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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