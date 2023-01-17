Отраднова (Ланшакова) Зоя Филипповна
Место рождения
Дата рождения21.11.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отраднова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Отраднов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отраднова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Отраднов Иван Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область