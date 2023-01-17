Отраднов Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1927
Дата смерти10.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отраднова Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Отраднова Зоя Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отраднова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Отраднова Зоя Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Отраднова Зоя Филипповна
Смерть
10.12.1991
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область