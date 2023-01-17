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Отраднов Иван Артемьевич

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Место рождения

Осихино, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.07.1927

Дата смерти

10.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Осихино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отраднова Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Отраднова Зоя Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отраднова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Отраднова Зоя Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отраднова Зоя Филипповна

Смерть
10.12.1991
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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