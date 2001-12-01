Ланшакова Клавдия (Заборовская) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1910
Дата смерти01.12.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1910
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Отраднова Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
16.01.1937
Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1938
Дочь: Отраднова Раиса Филипповна
Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович
почекуево недалеко от шипицино
Рождение ребёнка
30.11.1947
Сын: Ланшаков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1954
Сын: Ланшаков Геннадий Филиппович
Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2001