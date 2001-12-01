Ланшакова Клавдия (Заборовская) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланшакова Клавдия (Заборовская) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1910

Дата смерти

01.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1910

Отец: Заборовский Яков Григорьевич

Мать: Заборовская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Отраднова Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево возле шипицино
Рождение ребёнка
16.01.1937

Сын: Ланшаков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.10.1938

Дочь: Отраднова Раиса Филипповна

Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
почекуево недалеко от шипицино
Рождение ребёнка
30.11.1947

Сын: Ланшаков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.12.1954

Сын: Ланшаков Геннадий Филиппович

Отец ребёнка: Ланшаков Филипп Иванович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланшаков Филипп Иванович

Смерть
01.12.2001
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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