Заборовский (Задоровский) Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Заборовский Григорий
Мать: не указана
пришел со стороны рямовки в шипицино и стал приемным сыном у Шипицыных Сергея. В архивах про 1 мв нашел данную фамилию и место рождения
Рождение ребёнка
01.04.1910
Дочь: Ланшакова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Заборовский Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна
погиб под мариуполем
Рождение ребёнка
01.08.1921
Сын: Заборовский Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна
был офицер на 2 МВ
Рождение ребёнка
1927
Сын: Заборовский Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
в 1944 служил на подводной лодке
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1963
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область