Заборовский (Задоровский) Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборовский (Задоровский) Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заборовский Григорий

Мать: не указана

пришел со стороны рямовки в шипицино и стал приемным сыном у Шипицыных Сергея. В архивах про 1 мв нашел данную фамилию и место рождения
Рождение ребёнка
01.04.1910

Дочь: Ланшакова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Заборовский Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна

погиб под мариуполем
Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Заборовский Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна

был офицер на 2 МВ
Рождение ребёнка
1927

Сын: Заборовский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Заборовская Ольга Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
в 1944 служил на подводной лодке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заборовская Ольга Ивановна

Смерть
?.06.1963
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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