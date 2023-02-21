Заборовский Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1921
был офицер на 2 МВ
Рождение ребёнка
1946
Сын: Заборовский Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Заборовская Мария Ивановна
Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Заборовский Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Заборовская Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Заборовский Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Заборовская Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заборовский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Заборовская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область