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Заборовский Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1921

Отец: Заборовский Яков Григорьевич

Мать: Заборовская Ольга Ивановна

был офицер на 2 МВ
Рождение ребёнка
1946

Сын: Заборовский Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Заборовская Мария Ивановна

Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Заборовский Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Заборовская Клавдия Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Заборовский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Заборовская Клавдия Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заборовский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Заборовская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заборовская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заборовская Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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