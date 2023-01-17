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Заборовский Юрий Алексеевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Заборовский Алексей Яковлевич

Мать: Заборовская Клавдия Петровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1983

Дочь: Заборовская Ия Юрьевна

Мать ребёнка: Заборовская Ирина

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заборовский Станислав Юрьевич

Мать ребёнка: Заборовская Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заборовская Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборовская Майя Юрьевна

Мать ребёнка: Заборовская Ирина

Омск, город Омск, Омская область
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