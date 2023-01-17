Заборовский Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1950
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Заборовская Ия Юрьевна
Мать ребёнка: Заборовская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заборовский Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: Заборовская Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заборовская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборовская Майя Юрьевна
Мать ребёнка: Заборовская Ирина