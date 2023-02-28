Заборовская (Непомнящих) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Заборовский Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Заборовский Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно