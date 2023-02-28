Заборовская (Непомнящих) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборовская (Непомнящих) Клавдия Петровна

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Место рождения

Могулинка, Карташевская волость, Тарский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Могулинка, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1950

Сын: Заборовский Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Заборовский Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборовский Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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