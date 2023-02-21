Заборовская Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборовская Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Заборовская Ия Юрьевна

Отец ребёнка: Заборовский Юрий Алексеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заборовский Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Заборовский Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборовский Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборовская Майя Юрьевна

Отец ребёнка: Заборовский Юрий Алексеевич

Омск, город Омск, Омская область
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