Заборовская (Шимкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборовская (Шимкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Заборовский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич

Кирсановка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заборовский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборовский Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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