Заборовская (Шимкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Заборовский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заборовский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Заборовский Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно